A scuola di ladri con papà: insieme alla figlia saccheggia auto parcheggiate tra le vie del centro

Andava a rubare nelle auto in sosta tra le via del centro di Roma portando con sé sua figlia, una minorenne. A bloccare un ladro 31enne, sono stati gli investigatori del commissariato Celio, che lo hanno arrestato lo scorso 3 ottobre in zona Colosseo con l'accusa di furto con scasso all'interno di un'auto.

Due poliziotti liberi dal servizio appartenenti ai commissariati Celio e San Lorenzo, mentre percorrevano Largo della Sanità Militare, hanno notato un'auto con targa francese che transitava su via Claudia dirigendosi verso il Colosseo, con a bordo un uomo in compagnia di una bambina.

Gli agenti, considerati i numerosi furti su auto che vengono giornalmente consumati nella zona, hanno ritenuto opportuno monitorare gli spostamenti dell'uomo e, dopo alcuni istanti, hanno il 31enne accostare verso la carreggiata, per poi scendere insieme alla bambina, aggirandosi tra le autovetture in sosta senza una apparente meta.

Poco dopo i due si sono messi a guardare con insistenza il contenuto del bagagliaio di una macchina lì parcheggiata e, con un oggetto appuntito in ferro, il 31enne ha distrutto il vetro posteriore dell'auto rubando alcuni bagagli per poi nasconderli nella propria auto, allontanandosi insieme a sua figlia, verso via della Navicella.

Il ladro, seguito a vista dai poliziotti, è stato poi fermato in via di Sant'Erasmo. Oltre ad aver recuperato i bagagli appena rubati, i poliziotti hanno anche trovato e sequestro due cacciaviti, 1 pinza da elettricista e 2 chiavi inglesi, che sono stati sequestrati. La minore è stata affidata alla zia e per il 31enne si sono aperte le porte del carcere.