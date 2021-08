Saccheggia le auto parcheggiate in un centro commerciale

Rubava dalle auto in sosta utilizzando un disturbatore di frequenze per neutralizzare gli antifurti. A scoprirlo, cogliendolo sul fatto mentre armeggiava all'interno di una vettura parcheggiata in un centro commerciale di via Appia Nuova, sono stati gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile. A finire in manette un colombiano di 34 anni, con precedenti di polizia.

L'uomo, dopo aver atteso che una coppia di anziani parcheggiasse l'auto per entrare all'interno dei negozi, ha aperto lo sportello posteriore destro del veicolo e, una volta dentro, ha iniziando a rovistare dappertutto. Sorpreso dai poliziotti, ha cercato di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti.

Perquisito, è stato trovato in possesso di un disturbatore di frequenze (un cosiddetto jammer), con il quale era riuscito a bloccare la comunicazione tra il telecomando e l’autovettura, mettendo così fuori uso le chiusure centralizzate.

Durante la perquisizione domiciliare a casa del soggetto, i poliziotti hanno rinvenuto alcuni espositori contenenti 61 paia di occhiali - da vista e da sole -. Inoltre, sono stati sequestrati due personal computer rubati, un hard disk portatile e 11 telecomandi per apertura cancelli. Il 34enne, dopo l'arresto, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.