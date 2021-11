Si iscrive in palestra ed aumentano i furti, ladra pedinata e colta sul fatto

Da quando si era iscritta in palestra erano aumentati i furti all'interno della struttura. A far gola alla ladra quanto lasciato negli armadietti dai frequentatori della sala pesi, con gli stessi aperti e poi richiusi senza forzature, ma alleggeriti di denaro, telefoni ed oggetti di valore. Da qui una serie di denunce che hanno portato i carabinieri a volerci vedere chiaro per mettere fine alle scorribande criminali. In questo modo i militari dell'Arma hanno arrestato per furto aggravato una donna, fermata in flagranza di reato, mentre trafugava nella palestra in zona Tor Marancia dove era regolarmente iscritta.

In particolare sono stati i carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano, al termine di una breve attività investigativa, a chiudere il cerchio attorno alla donna, una romana di 58 anni incensurata, trovata con indosso quanto appena rubato in un armadietto in uso ad una socia della palestra di 62 anni.

Sequestrata la refurtiva, poi riconsegnata alla legittima proprietaria, la 58enne è stata trovata in possesso di un mazzo di chiavi passepartout con le quali riusciva ad aprire e richiudere gli armadietti che aveva messo nel mirino senza lasciare segni di effrazione. Arrestata, la donna è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e giudicata con rito direttissimo.

Arrestata la 58enne i militari dell'Arma stanno proseguendo gli accertamenti per comprendere se gli altri furti messi a segno in palestra siano stati effettuati dalla stessa donna.