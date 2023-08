I vicini li vedono mentre forzano un portone: presi ladri d'appartamento

Sono stati i vicini di casa della vittima a dare l'allarme e bloccare i ladri con le mani nel sacco, mentre stavano per svuotare un appartamento a Colle Salario. Così i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini georgiani di 30 e 36 anni, entrambi con precedenti, gravemente indiziati di aver tentato un furto in uno stabile in via Camerata Picena, a Colle Salario.

I militari sono intervenuti grazie all’allarme dato al 112 da un condomino che segnalava i due che stavano forzando il portone d’ingresso dello stabile. Una volta intervenuti hanno rintracciato e bloccato i due che erano già riusciti a entrare nella palazzina e mentre tentavano di darsi alla fuga a piedi.

Una volta arrestati, i due sono stati trovati in possesso di vari arnesi atti allo scasso che sono stati sequestrati. Gli indagati sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio dove il tribunale di Roma ha convalidato gli arresti.