Ladri in casa, il proprietario li insegue a piedi in strada

Si è trovato i ladri dentro casa. Nonostante fossero in quattro ha trovato il coraggio di affrontarli tanto da costringerli a scappare. L'uomo li ha poi inseguiti sino in strada permettendo poi alla polizia di arrestarli. Succede a La Rustica dove gli agenti delle volanti hanno fermato i quattro topi d'appartamento - due dei quali 21enni, un 23enne e un 25enne - poiché gravemente indiziati di tentato furto, resistenza e danneggiamento.

Gli agenti durante il regolare servizio in via Achille Vertunni hanno visto i 4 uomini entrare precipitosamente all’interno di un auto, rincorsi a piedi da un uomo. Fermata immediatamente la vettura sulla quale erano saliti i 4 per darsi alla fuga, i poliziotti, raggiunti anche dall’inseguitore, sono stati informati dallo stesso che poco prima li aveva colti mentre tentavano di rubare presso la sua abitazione.

Immediatamente gli agenti hanno provveduto al controllo dell’auto, dove all’interno della stessa hanno rinvenuto alcuni attrezzi per lo scasso, gioielli e profumi non di proprietà della persona che li aveva inseguiti. Nella concitazione i 4 hanno danneggiato anche le volanti di servizio, pertanto sono stati arrestati oltre perché gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso, anche per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento ai beni dello Stato.