Il sopralluogo fatale. Topi d'appartamento studiano il colpo, i carabinieri li scoprono

In sopralluogo per vie del centro cittadino. Obiettivo studiare le mosse e le abitudini dei residenti per poi poter entrare e rubare nelle loro case. Una banda di ladri. A intralciare il loro lavoro i carabinieri, impegnati in uno specifico controllo di contrasto ai reati predatori e ai furti in abitazione a Cerenova e Campo di Mare, nel comune di Cerveteri, e Santa Severa, in provincia di Roma. Intercettati a bordo di un'auto di grossa cilindrata si sono dati alla fuga, abbandonando la macchina ancora con il motore acceso, e gli attrezzi del mestiere nel bagagliaio.

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia a intercettare un’auto di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nel centro urbano di Santa Marinella. Quando i militari della locale stazione sono intervenuti per bloccare il veicolo, con una serie di manovre repentine e rischiose, il mezzo è riuscito a sottrarsi al blocco stradale, raggiungendo via Asiago dove è stato abbandonato dagli occupanti ancora con il motore acceso.

L’intuizione di fermare quell’auto era stata giusta. Gli uomini dell'Arma infatti a bordo hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso, una grossa smerigliatrice automatica, varie ricetrasmittenti, guanti, passamontagna e alcune posate in argento e altri oggetti in metallo prezioso. Quanto rinvenuto è stato sequestrato per più approfonditi accertamenti.