Arrampicati sull'impalcatura del palazzo, arrestato ladro acrobata. In fuga il complice

Sono specializzati nei furti in appartamento. Ladri acrobati che colpiscono ad ogni ora del giorno e della notte che nell'ultimo tentativo hanno trovato "aiuto" nell'impalcatura montata fuori la facciata del palazzo dove avevano deciso di entrare in azione. Topi d'appartamento che però si sono rivelati troppo rumorosi, con le luci posizionate sull'impalcatura che li hanno poi resi visibili.

I ladri acrobati sono entrati all'opera a notte fonde in una palazzina di via Val D'Ala, a Conca d'Oro. Erano infatti passate le 4:30 del mattino quando un residente ha sentito uno strano rumore metallico arrivare dalla strada che costeggia il Parco delle Valli, nel III Municipio Montesacro. Insospettito si è affacciato ed ha notato due persone arrampicarsi sull'impalcatura di un palazzo. Raggiunto un terrazzino al primo piano i due si sono quindi accovacciati ed hanno cominciato a forzare la porta finestra dell'appartamento che avevano deciso di svaligiare.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono arrivate in pochi minuti due pattuglie di polizia dei commissariati Fidene Serpentara e San Basilio. Notate le volanti uno dei due ladri è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce nei cortili interni delle palazzine di via Val D'Ala. Destino diverso per il complice, rimasto in trappola sul terrazzo dell'appartamento nel quale stava provando ad entrare e bloccato dai poliziotti prima che riuscisse a scappare.

Volto travisato da fascia e cappuccio, guanti e cacciavite in mano il ladro è stato accompagnato negli uffici del Commissariato Fidene Serpentara. Identificato in un cittadino della Georgia di 30 anni, a suo carico sono risultati precedenti specifici per quattro furti in appartamento messi a segno nella Capitale fra ottobre del 2020 ed aprile di quest'anno, oltre ad un decreto di espulsione dal territorio italiano. Il 30enne è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.