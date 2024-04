Il ponte attira i ladri d'appartamento, raffica di furti a Monteverde nei giorni di festa

Furti e tentati furti. I giorni di festa, quelli del ponte tra il 25 aprile e il primo maggio, hanno ingolosito i ladri d'appartamenti che hanno approfittato delle gite dei romani per entrare in azione. Tante le segnalazioni, soprattutto dal quartiere di Monteverde dove, quasi all'ordine del giorno, i malviventi sono entrati in azione.

Diverse le denunce giunte ai carabinieri e alla polizia di Stato con i residenti che, tra di loro, si sono voluti allertare anche attraverso il tam tam sui gruppi di quartiere. La sera del 24 aprile in via Damaso Cerquetti, a pochi passi da viale dei Quattro Venti, due malviventi con il passamontagna hanno saccheggiato un appartamento.

Il blitz alle 22. I due si sono introdotti in un piano terra le cui finestre erano protette delle griglie in ferro ancorate agli infissi, scardinati con un piede di porco. Le telecamere interne all'appartamento hanno ripreso tutto. "La casa è dotata di griglie in ferro per proteggere gli infissi", ha scritto il proprietario di casa su una chat di residenti. Un messaggio recepito da altri che hanno detto la loro.

"È la stessa tecnica utilizzata nel nostro palazzo, al primo piano, una settimana fa ai Colli Portuensi", aggiunge un'altra. Segnalazione di furti anche in via Biagio Pallai e via del Casaletto. "Il 25 aprile hanno provato ad aprire il cancelletto esterno del mio giardino nell'androne del palazzo e non sono riusciti. Malgrado io abbia allarme in tutto il giardino e dentro casa, telecamere e cartello esposto sul cancello, non si sono fermati. Di fronte il cancello ci sono anche le telecamere di entrata del portone del condominio. Ho portato i video ai carabinieri", ha scritto un'altra donna.

E ancora il 27 aprile segnalato un tentato furto al piano terra in via del Vascello 9. Erano in tre a volto coperto. Sempre stessa modalità in via dei Quattro Venti, via Emilio Lami e via Ferdinando Palasciani. In quei casi gli allarmi scattati hanno messo in fuga i ladri, ma la paura dei residenti resta.