"Ci sono tre uomini che rubano nelle case": l'allarme a Borghesiana, che pensa alle ronde

Nella zona della Borghesiana c'è un gruppo di ladri che sta saccheggiando appartamenti e villette. Le denunce, a cascata, arrivano dai residenti del quartiere che da settimane ormai stanno facendo i conti con questa banda, tanto da valutare seriamente anche l'ipotesi di organizzare delle ronde. "Non abbiamo pattuglie che vigilano, che girano per le vie. Siamo abbandonati ai delinquenti e ci dobbiamo organizzare tra noi", il mantra è questo.

Sul gruppo di quartiere di "sicurezza", d'altronde, le segnalazioni sono all'ordine del giorno. Un bollettino. "Tra metà dicembre e primi dell'anno ci sono stati una serie di furti in appartamento - racconta Daniele a RomaToday - In particolare almeno cinque nelle zone di via Militello e via Isnello".

Attraverso il tam tam nelle chat sui gruppi WhatsApp e sulle pagine Facebook continuano i riferimenti a tre giovanissimi, due più piccoli e magri e uno più alto e robusto. Tre uomini sono stati ripresi sia da alcune telecamere private, sia visti di giorno girare per le strade e sospettati dai molti che dicono di riconoscerli dalle immagini diffuse.

"Da me sono entrati il 16 dicembre e il 30, sempre ora di cena, anche con persone all'interno, da porte scale, finestre e terrazzi", ha raccontato il residente che ha presentato denuncia in polizia. Secondo Luca, che vive in via Militello, i furfanti entrerebbero nelle case aprendo "le porte con una lastra" oppure dai "terrazzi, forzando la finestra, piede di porco e cacciavite. Rubano alcolici, borse, portafogli, panettoni, quello che trovano. I furti durano 10 minuti ed entrano a ora di cena, a volte anche con le persone dentro. Da me hanno provato a entrare, ma non sono riusciti".

Insomma, un pericolo che non fa stare tranquilli. "Basterebbe un pò di movimento in giro nel quartiere per far sentire la nostra presenza", dicono gli abitanti di zona nei gruppi di quartiere. Una denuncia, quella dei residenti della Borghesiana, che arriva nei giorni in cui anche a Casal Bertone un gruppo di cittadini si è unito per denunciare la presenza di ladri d'appartamenti in quel quartiere. E ancora, prima di loro, segnalazioni simili sono giunte pure da Mezzocamino, Primavalle, Massimina, Monteverde e Ostia.