Ladre a caccia di anziani da derubare nel parcheggio del supermercato

A caccia di anziani da derubare nel parcheggio di un supermercato di Labico, provincia sud di Roma. Ad interrompere il loro lavoro il personale del Conad che ha poi richiesto l'intervento ai carabinieri. Una volta sul posto i militari dell'arma hanno bloccate le due giovani di origini rom mentre tentatavano di distrarre alcuni avventori dell'esercizio commerciale.

Identificate dai carabinieri della stazione di Labico le donne sono state identificate in due giovani di 22 e 27 anni. I militari hanno poi scoperto che le stesse si erano rese già protagoniste di un furto di un portafogli e di un altro tentato furto avvenuti in piena estate sempre nel comune alle porte di Roma.

Per entrambe è scattata la denuncia e poi è stata avviata la procedura per il rilascio del foglio di via obbligatorio da Labico.