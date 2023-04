Acqua e luce gratis al Borghetto degli Artigiani: scoperti allacci abusivi

Acqua e luce gratis al cosiddetto Borghetto degli Artigiani, al Prenestino. Sono stati gli agenti del V gruppo della polizia locale di Roma Capitale, a seguito di segnalazioni ed esposti, a effettuare un sopralluogo in via di Villa Santo Stefano, al fine di verificarne le occupazioni e i furti di energia elettrica con allacci abusivi.

I caschi bianchi, addentratisi nella folta vegetazione spontanea, hanno raggiunto i fabbricati presenti nel sito in questione, trovando all’interno diverse persone, alcune delle quali si sono date alla fuga. Tre i soggetti fermati, privi di documenti di identità, accompagnati presso gli uffici del foto segnalamento per le procedure di identificazione e per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale.

Grazie all’intervento di personale tecnico è stato confermato l’allaccio abusivo alla rete di distribuzione di energia elettrica, prontamente rimosso con conseguente messa in sicurezza dell’area, così come l’ allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’acqua. Dei tre soggetti, di sesso maschile e origine bengalese, di età compresa tra 40 e 45 anni, uno aveva violato l’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro i termini prescritti e pertanto è stato deferito all'autorità giudiziaria. Mentre per un altro individuo è stata eseguita l’espulsione amministrativa prescritta.

Tutti sono stati denunciati per occupazione abusiva di terreni e fabbricati e furto di energia elettrica ed acqua.