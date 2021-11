Ostia, presi i Bonnie e Clyde delle auto in sosta: avevano saccheggiato 30 vetture in due notti

Trenta auto danneggiate e saccheggiate ad Ostia nel giro di due soli notti. Interessate dai furti il dedalo di strade compreso tra viale dei Promontori, via delle Fiamme Gialle, via Mar Rosso, via Agostino Scaparro e via Bartolini. A colpire due topi d'auto, un uomo ed una donna, che avevano a disposizione un kit del ladro perfetto con coltelli, cacciaviti e grimaldelli di diverse misure con i quali riuscivano ad aprire le auto ed a disattivare i sistemi d'allarme dei veicoli.

Ad arrestarli, ricostruendo le loro malefatte, gli investigatori del X Distretto della polizia di Stato che li hanno arrestati nella notte, in viale dei Promontori, in corrispondenza del civico 142 dopo essere stati allertati da una residente, l'ultima vittima della coppia di ladri. Con la collaborazione di una pattuglia della Sezione Volanti è scattata allora la perquisizione in zona con i due che sono stati catturati con le mani nel sacco. La donna, una 41enne romana, aveva con sé due viti di circa 10 centimetri, un coltellino svizzero, una parte di forbice in metallo e una testa di una gruccia utilizzata probabilmente per spatinare la serratura della macchina.

L'uomo, un 40enne, aveva invece una torcia e la refurtiva appena rubata. Da un successivo accertamento gli agenti hanno scoperto, poco distante, un'altra macchina con la portiera lato guida aperta e l'interno completamente rovistato. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.