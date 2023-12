Furgoni usati come ariete per sfondare le vetrine e commettere furti: 6 raid in poche ore

Tra Roma e la sua provincia, in poche ore, sei colpi, tra quelli tentati e messi a segno. Tutti utilizzando la tecnica della spaccata dove i ladri con un furgone usato come ariete, facendo marcia indietro, si sono creati un varco per entrare nel locale da saccheggiare. Un negozio di elettronica, uno di abbigliamento, un supermercato, una gioielleria e due banche sono stati presi di mira.

D'altronde la spaccata è caratterizzata dalla rapidità. Dei sei raid consumati nella notte tra domenica e lunedì, la metà sono andati a buon fine. Colpite le zone dell'Anagnina, di Montesacro, Val Cannuta, Fleming e Tivoli. Sui casi indagano carabinieri e polizia di Stato. Andiamo con ordine.

I raid

Poco dopo la mezzanotte, in via Tuscolana 1890, i ladri si sono aperti un varco con una vettura usata come ariete e saccheggiato un negozio di elettronica portando via la cassa e qualche prodotto. Sul posto si sono recati i carabinieri. I militari dell'Arma, ma della compagnia di Tivoli, più o meno allo stesso orario hanno dovuto andare in via Tiburtina dove con la tecnica della spaccata era stato rapinato un negozio aperto il giorno prima.

Altro colpo consumato quello al supermercato Cts in via Raffaele Conforti, tra via Gregorio XI e via di Val Cannuta. Qui una banda ha usato un furgone usato come ariete per rubare la cassaforte. Sul posto la polizia che indaga anche su altri tre raid, non andati a buon fine. Il primo in una gioielleria al Fleming, in via Flaminia, gli altri due in due filiali dell'Intesa San Paolo. Il primo in via Gasperina e l'altro in piazzale Adriadico dove i ladri sono riusciti a rubare "solo" il denaro nelle casse degli sportelli dei clienti. In tutti i casi sembrerebbe che siano stati usati dei furgoni.

Il boss delle spaccate

Pensare che sia stata un'unica banda ad agire sembrerebbe molto difficile, basti pensare gli spostamenti. Che ci sia un'unica regia dietro, invece, non viene escluso. Proprio ieri, d'altronde, i carabinieri hanno estradato il capo di una banda responsabile, fra il 2015 e 2016, di almeno 10 furti con spaccata presso istituti di credito dei Roma utilizzando soprattutto furgoni e carri attrezzi. L'uomo, 36 anni, è stato portato sotto scorta in aereo dall'aeroporto di Madrid a quello di Fiumicino e quindi trasferito nel carcere di Rebibbia.