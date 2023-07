Fermato sulla Colombo con il furgone carico di rifiuti speciali

Trasportava rifiuti speciali, senza permesso, a bordo di un furgone. Durante una serie di controlli a contrasto dei reati ambientali e del traffico illecito di rifiuti, una pattuglia del gruppo pronto intervento traffico della polizia di Roma capitale ha denunciato ieri pomeriggio un cittadino di nazionalità albanese di 45 anni.

L'uomo, alla guida del suo furgone, è stato fermato in via Cristoforo Colombo, all'altezza con viale Europa, mentre trasportava materiali ferrosi e scarti di lavorazione edile provenienti da un cantiere. Dopo le verifiche, il conducente è risultato privo di autorizzazione ed è stato deferito all'autorità giudiziaria per traffico illecito di rifiuti, in violazione al testo unico in materia ambientale. Il mezzo e il carico sono stati posti sotto sequestro.