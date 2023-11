Furgone cade in mare al porto

Un furgone in mare. Per fortuna senza nessuno al suo interno. L'atipico incidente è avvenuto martedì mattina al porto di Civitavecchia. L'autocarro è stato poi recuperato con una gru.

Sono le 10:15 del 28 novembre quando la squadra 17A dei vigili del fuoco di Civitavecchia, la polizia e la capitaneria di porto intervengono al molo 25. In acqua un furgone telonato. Sulla banchina il conducente, un cittadino ucraino. La caduta in mare mentre si svolgevano le operazioni di carico e scarico di un traghetto. Fra le ipotesi quelle del mancato inserimento del freno a mano e della marcia. Il forte vento ha poi favorito la spinta in acqua dell'autocarro.

Con l'ausilio di un sommozzatore, che si è accertato che all'interno del furgone caduto non ci fossero altre persone, il veicolo è stato poi imbragato con una gru grandi sollevamenti e riportato sul molo.