"C'è un furgone bianco che rapisce i cani": è psicosi nel quartiere

"Attenzione, c'è un furgone bianco che rapisce i cani". La banda, stando ai racconti diffusi sui social, sarebbe composta da tre persone. Da giorni a Ostia, Infernetto e Acilia circolano le immagini di parchi, guinzagli a terra e decine sono le segnalazioni dei cittadini. C'è chi avrebbe avvistato il furgone bianco e chi ha proposto di fare addirittura delle ronde.

Qualcuno ha postato anche un volantino. Al momento a carabinieri e polizia non risultano denunce, ma le segnalazioni sono sempre di più. Una ragazza l'8 febbraio scorso, ha raccontato di aver visto il furgone bianco. Poi, un padre, ha affidato ad un avviso affisso su un portone di casa l'esperienza familiare: "Mia figlia come tutte le sere ha portato fuori i suoi cani, Zaina la grande e Betto il piccolino. Purtroppo in tre, allo spartitraffico di via Carlo del Greco, hanno tagliato il guinzaglio che teneva il piccolino e prendendolo il braccio hanno cercato di scappare portandoselo via".

La ragazza ha reagito e sarebbe stata aggredita violentemente con un pugno al volto. Poi, ancora, due ragazzi domenica sera sarebbero stati avvicinati da un furgone in viale Vasco de Gama. Quindi un altro post, sempre su Facebook che inoltre un messaggio anonimo: "Il famoso furgone bianco si è recato anche all'Infernetto in via Adriano Banchieri. Questa sera verso le 20 il mio ragazzo è stato letteralmente aggredito da due malintenzionati. Se n'è accorto e ha colpito la portiera dell'auto con un calcio. È riuscito a scappare salvando il cane".

Poi, ancora un altro post con tanto di foto: "Questi - scrive una donna mettendo l'immagine di alcuni guinzagli - sono stati trovati dietro un secchione ad Ostia e sono tagliati. Qualcuno li riconosce? Il secchione è in viale Mediterraneo civico 121 è un pezzo di strada nascosto. Stanno ancora là".

Sul caso, in attesa di eventuali indagini ufficiali delle forze dell'ordine, è intervenuto anche l'Enpa, l'ente nazionale protezione animali: "Il nostro consiglio è di accudire e tutelare i vostri animali, tenendoli al guinzaglio. Non isolarsi nelle passeggiate. E non lasciare gli animali in giardino senza un controllo e quando ci assentiamo. Non lasciarli durante la spesa fuori i negozi e i supermercati. Cautela, buon senso e attenzione in generale. Denunciare comunque è la possibilità per aiutare le istituzioni a monitorare il territorio".