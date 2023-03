"C'è un furgone bianco che rapisce i cani": denunce sui social, ma davanti ai carabinieri nessuno sa nulla

Da Ostia all'Infernetto passando per Cinecittà e l'Aurelio. La psicosi per il "furgone bianco che rapisce i cani", ha invaso Roma. Ma cosa c'è di vero? Stando alle forze dell'ordine, nulla. Secondo quanto appreso da RomaToday che ha interpellato carabinieri e polizia, infatti, non esisterebbero denunce in merito a presunti rapimenti di cani. Due invece le segnalazioni fatte in merito a due aggressioni subite, entrambe da persone che erano a passeggio con il loro amico a quattro zampe. Anche in questo caso, però, sembrerebbe che gli agguati siano stati fatti per tentare una rapina al padrone, invece che rapire il quadrupede. La vicenda, che ormai imperversa nei vari gruppi di quartiere, va avanti da tempo.

Il primo allarme tra Ostia e l'Infernetto

Le prime segnalazioni, tramite Facebook, sono state condivise tra i vari gruppi di Ostia, Infernetto e Acilia dove sono state postate anche le immagini di parchi, guinzagli a terra e decine sono le segnalazioni dei cittadini. C'è chi avrebbe avvistato il furgone bianco e chi ha proposto di fare addirittura delle ronde. Qualcuno ha postato anche un volantino raccontando un presunto rapimento del proprio cane.

Presunto, appunto. Perché di denunce non ce n'è nemmeno l'ombra. Sul caso, in attesa di eventuali indagini ufficiali delle forze dell'ordine, lo scorso 19 febbraio era intervenuto anche l'Enpa, l'ente nazionale protezione animali: "Non risulta nessuna denuncia depositata ad oggi. Si avvalora il fatto di usare i social per creare la notizia a effetto per i like. Un suggerimento agli inquirenti potrebbe essere di segnalare chi fa falso allarmismo. Teniamo piedi e zampe a terra.

Gli allarmi (infondati) anche in altri quartieri

La questione sembra essersi sgonfiata, ma in pochi giorni - ad inizio marzo - il tam tam sui social è ripreso. Prima sul gruppo Sei di Cinecittà Se, poi su Sei dell'Aurelio Se. "Buonasera a tutti volevo avvisarvi di avere la massima attenzione per chi possiede un cane e fa delle passeggiate perché si aggira da giorni un furgone bianco con una portiera in zona Cinecittà che ruba i cani sono tre uomini robusti scendono dal furgone e ti aggrediscono togliendoti il cane. Purtroppo è successo un episodio in viale Rolando Vignali a una ragazza gli hanno tolto il cane ed è stata aggredita", si legge in un post.

Nei commenti, però, in molti sgonfiano la vicenda: "Oggi no parlato con delle volontarie e le guardie zoofile mi hanno detto questa notizia e falsa. Gentilmente gli amministratori di questo gruppo rimovere la notizia fake", il messaggio di una utente. Sul gruppo dell'Aurelio c'è chi si spinge oltre: "Volevo avvisare i possessori di cani di piazza Pio XI e via Gregorio VII che si aggira in zona una donna vestita dimessamente, con cappello e mascherina, straniera, asiatica che si avvicina, chiede nome, età, razza del cane e lo filma. Questa sera è successo a me ed altre tre persone con cane. Si è poi rifugiata nel supermercato Todis dove è stata sorpresa a inviare i video. Le ho intimato di cancellarli ma credo li avesse già inviati. Sono riuscita a fotografarla. Lei mi è corsa dietro per farla cancellare, invocando la privacy. Domani denuncerò l'accaduto ai carabinieri di zona, anche alla luce degli ultimi eventi occorsi di furti di cani dalle mani dei padroni e del recente coinvolgimento anche di un veterinario. Vi invito alla prudenza e massima attenzione! I cani rubati sono usati per combattimenti, se giovani e di razza pura, usati per la monta o venduti all'estero", si legge in un messaggio del 9 marzo.

I carabinieri, sentiti da RomaToday, non confermano ad oggi la presenza di denunce. Ma c'è di più, alcuni cittadini che avevano diffuso sui social gli allarmi sarebbero stati ascoltati e nessuno di loro mosso una segnalazione ufficiale, ammettendo di fatto di aver parlato per sentito dire. Una psicosi che di vero, ufficialmente, non sembrerebbe avere nulla.