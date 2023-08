Un'arma da guerra russa, quattro pistole e duecento colpi: l'arsenale scovato in un furgone

Un fucile d'assalto russo, pistole e duecento colpi. Un verso e proprio arsenale quello che i carabinieri di Castel Gandolfo hanno rinvenuto in un furgone parcheggiato nei pressi del Lago Albano. Il mezzo aveva una targa palesemente falsa, intestata a una società del nord Italia totalmente ignara.

Le verifiche effettuate anche sul numero di telaio, hanno permesso ai militari dell'Arma di accertare che il veicolo era stato rubato il mese di marzo scorso e ispezionandolo, i militari hanno rinvenuto, occultati in alcune borse nel bagagliaio: un Kalashnikov di fattura russa, classificata arma da guerra, tre pistole semiautomatiche, una pistola a tamburo, due silenziatori, vari caricatori e circa duecento colpi pronti all'uso e due taniche di alcol.

Alcune delle armi presentano la matricola abrasa e altre sono risultate rubate. Tutte le armi rinvenute sono state sequestrate e sotto il coordinamento della procura della repubblica di Velletri sono state avviate indagini per risalire a chi ne aveva la materiale disponibilità e per cosa avrebbero potuto impiegarle.

Nei prossimi giorni le pistole e il fucile verranno inviati presso i laboratori del Ris di Roma per essere sottoposti a specifici accertamenti dattiloscopici, balistici e biologici per verificare un loro eventuale utilizzo in recenti fatti di sangue o altri delitti.