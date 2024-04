Contromano, in retromarcia o con le targhe coperte. Così i furbetti della Ztl a Roma cercano di evitare la multa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C'è chi attraversa i varchi contromano o in retromarcia, addirittura furgoni con lo sportello posteriore aperto per rendere invisibile la targa. Romani e non, a bordo di veicoli privati o da lavoro, le tentano tutte pur di entrare nelle Ztl della Capitale senza essere in regola ed evitare la sanzione. Ma la polizia locale negli ultimi tempi sta battendo con molta attenzione i punti caldi del centro storico.

I furbetti della Ztl

Negli ultimi giorni, infatti, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno rilevato oltre 60 illeciti, che in alcuni casi hanno comportato non solo una sanzione pecuniaria, ma anche la decurtazione di punti e addirittura la sospensione della patente. Il dibattito sulla prossima istituzione della Ztl Fascia Verde a Roma è ancora vivo, seppur non ancora attivi tutti i varchi decisi dall'amministrazione Gualtieri e già è possibile avere un assaggio di come tanti automobilisti cercheranno di "sfangarla" evitando la multa.

Auto contromano e sportelli aperti

Dalle immagini rese pubbliche dai vigili, è possibile vedere cosa siano disposti a fare alcuni romani pur di transitare nelle zone a traffico limitato senza avere l'obbligatorio pass. C'è chi percorre la strada d'accesso contromano, oppure in retromarcia, così da rendere invisibile la targa alle telecamere poste all'ingresso. In un caso, i vigili hanno fermato un furgone di una ditta privata che teneva aperto lo sportello posteriore così da occultare la targa.

Le sanzioni

Le conseguenze per i furbetti, però, sono salate. Le sanzioni amministrative elevate dai vigili vanno dagli 83 euro per il semplice accesso senza autorizzazione, fino a 327 euro per chi procede contromano. In questo caso, inoltre, gli automobilisti subiscoo anche l decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi. Le multe sono state possibili in seguito ad un servizio di vigilanza mirato soprattutto nel centro storico e a Trastevere, effettuato dal reparto motociclita del I gruppo Centro Storico.

Gli "smemorati"

C'è anche chi, dimenticandosi di essere autorizzato a transitare per i varchi, ha messo in atto condotte irregolari alla guida per l'abitudine di commettere l'infrazione. Come per esempio l'automobilista con a bordo una persona con disabilità, che procedeva contromano nonostante il permesso. O il guidatore di un mezzo elettrico, che anche senza pass ha l'abilitazione a transitare in tutte le Ztl di Roma.