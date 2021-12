Intera famiglia con il reddito di cittadinanza, ma senza averne diritto

Un danno erariale di oltre 30 mila euro. A causarlo otto persone che prendevano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Tutte denunciate dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante, con il supporto dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Roma. A finire nei guai sei persone di età compresa tra i 36 e i 65 anni, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Con loro anche un 37enne romano e un 46enne del Senegal, tutti con precedenti e tutti responsabili, a vario titolo, dei reati di "truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche". Gli otto denunciati hanno omesso di comunicare procedimenti giudiziari a loro carico (nell'ambito dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari e cautelari) e/o fornito false dichiarazioni riguardo residenza o domicilio, rilevanti ai fini della revoca del reddito di cittadinanza, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo accertato in euro 31.060. Lo scorso 14 dicembre, i carabineri di Valmontone pizzicarono altri sei "furbetti".