Scoperti 350 "furbetti" del reddito di cittadinanza: Erario truffato per 1,8 milioni di euro

Quasi 2 milioni di euro percepiti illegalmente in un anno da persone che hanno usufruito di misure di sostegno al reddito - reddito di cittadinanza e reddito di emergenza - senza averne diritto. È il bilancio di un anno di attività condotta dai carabinieri proprio per verificare la presenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei fondi.

Soltanto tra giugno e agosto 2022, i militari della compagnia di piazza Dante, in collaborazione con i colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma e gli uffici territoriali dell’Inps e sotto il coordinamento investigativo della procura di Roma, hanno passato al vaglio le posizioni di circa 350 percettori di reddito di cittadinanza, verificando i requisiti richiesti e riscontrando numerose irregolarità. In totale sono state 111 le persone appartenenti a 57 nuclei familiari che sono risultate prive dei requisiti per la ricezione del reddito di cittadinanza, causando un danno all’Erario stimato in circa 250.000 euro.

Nell’arco di un anno, da settembre 2021, i carabinieri hanno denunciato 399 persone: 353 per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un totale di 1.815.805 euro corrisposti, e altre 46 per l’indebita percezione del reddito di emergenza, per un totale di 77.060 euro.