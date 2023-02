Appartamenti intestati e condanne penali: scoperti 61 "furbetti" del reddito di cittadinanza

Oltre 60 persone denunciate per avere percepito senza averne diritto il reddito di cittadinanza, per un totale di 430mila euro ricevuti illecitamente.

È il bilancio degli accertamenti svolti dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Piazza Dante insieme con i carabinieri dell’ispettorato del lavoro presso anagrafe, la banca dati della motorizzazione civile e l’Inps.

L’accusa per tutti e 61 i denunciati è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di persone che hanno prodotto dichiarazioni false o omesso di comunicare all’Inps informazioni sulla permanenza dei requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza relativamente al possesso di appartamenti o terreni, regolarmente intestati e non dichiarati, alla composizione del nucleo familiare e all’effettiva residenza, simulando l’esistenza di più persone per ampliare il diritto di percezione.

Omesse anche dichiarazioni relative a procedimenti giudiziari a loro carico, nell’ambito dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari e cautelari, con restrizioni agli arresti domiciliari e in carcere, e a condanne penali ricevute negli ultimi dieci anni.

Dai calcoli effettuati le 61 persone avrebbero percepito, in assenza dei requisiti, la somma complessiva di 430.306 euro.