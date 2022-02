Dalla Puglia a Civitavecchia per esplodere fuochi d'artificio per il compleanno del parente detenuto

Da Bari a Civitavecchia per festeggiare il compleanno del parente detenuto e per mostrargli tutta la vicinanza della famiglia. Per farlo avevano deciso di esplodere fuochi d'artificio nella zona di Borgata Aurelia, dove si trova il carcere della cittadina portuale. Non avevano però fatto i conti con la penitenziaria e i carabinieri della locale compagnia che, dopo un primo tentativo fermato la notte dello scorso 3 febbraio, nella serata di venerdì hanno sventato la nuova festa.

Sei le persone denunciate (tra cui una minore), tutte provenienti da un paesino della provincia di Bari. Per loro l'accusa è di accensione ed esplosioni pericolose. Il tentativo, come detto, è stato bloccato con il sequestro di 14 scatoloni di materiale pirotecnico pronto ad essere utilizzato.

Secondo quanto accertato i fuochi dovevano servire per festeggiare il compleanno di un detenuto e mostrare la vicinanza della famiglia, venuta appositamente dalla Puglia.