Monteverde in lutto, l'ultimo saluto all'anziana morta schiacciata da un albero

Monteverde si è stretta. Il quartiere ha voluto stare vicino alla famiglia di Teresa Veglianti, la donna morta a 82 anni, schiacciata da un albero in via di Donna Olimpia. Dentro e fuori alla parrocchia di Santa Maria Madre della Provvidenza, c'erano i figli, i nipoti e tante persone che abitano in quel condominio che affaccia proprio sul marciapiede dove Veglianti è morta.

Presenti, tra gli altri, anche il presidente del municipio XII, Elio Tomassetti, insieme ad altri consiglieri e il sindaco Roberto Gualtieri. In ricordo della donna il quartiere sta organizzando anche una fiaccolata e sarà fatta richiesta di una targa con sopra il nome di Teresa Veglianti.

La rabbia però resta. L'albero che ha colpito la donna, come scritto da RomaToday, era stato già parzialmente bruciato due anni fa, in un incendio che aveva coinvolto anche un'auto e un cassonetto. Danni che potrebbero aver causato proprio la caduta dell'olmo. Intanto un dirigente e un tecnico del servizio giardini del XI e del XII municipio, sono stati denunciati alla procura di Roma in questa prima fase di indagine.