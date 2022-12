Funerali show per il boss a Tor Bella Monaca: fumogeni, lanci di rose e colpi di clacson

Fumogeni, lanci di rose e colpi di clacson in via Giovanni Battista Scozza, a Tor Bella Monaca. Funerale show per l'ultimo saluto a Biagio Sparapano, figura di spicco del traffico di droga dell'omonica famiglia, capo della famiglia alleata con i Moccia e i Cordaro, vicino alla cosca di 'Ndrangheta dei Gallace di Nettuno. Biagio Sparapano è morto a 65 anni il 29 novembre.

Il giorno dopo, mercoledì, i funerali sono stati una cerimonia a cielo aperto in tutto il quartiere. Alle 12 i funerali nella chiesa in viale Cambellotti. Alla fine della funzione sono stati lanci di rose e sparati fuochi d'artificio. Nel pomeriggio, tra via Santa Rita da Cascia e via Scozza, dove abitava Sparapano, c'è stata una lunga processione.

Tutti con le macchine accese a suonare clacson. E poi, nel parcheggio, ad accendere fumogeni. In molti si sono affacciati. Qualcuno ha anche scattato qualche timida foto. L'omaggio a Sparapano è durato un'ora. "Ci stava il mondo, ma è stato vergognoso", dice una residente.

Biagio Sparapano era malato da tempo, è morto per cause naturali. Di lui si legge nel secondo rapporto Mafie nel Lazio del 2016": "Va ricordata poi la figura di Biagio Sparapano, fratello di Bernardo contiguo al narcotrafficante internazionale Mario Santafede. Biagio Sparapano risulta condannato assieme a Santafede per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, nonché coinvolto in indagini sullo spaccio di stupefacenti tra Nettuno ed Anzio". Nel 2013 finì anche nell'indagine 'Big Tower'.

"Il fatto che si ostenti così tanto potere è preoccupante. Mi domando come sia possibile che sia accaduto proprio alle spalle del municipio. - sottolinea Nella Converti, consigliera del Campidoglio commentando il funerale show di Sparapano - Roma non si può girare dall'altra parte, bisogna denunciare e condannare. I gruppi criminali devono andare via dai nostri quartieri e devono aver ben chiara la presenza delle istituzioni. L'amministrazione sta mettendo in campo finanziamenti importantissimi per quella zona, anche tra quelli più importanti previsti dal pnrr. Le mafie si combattono con la presenza costante delle istituzioni, con investimenti sul sociale, sulle scuole e sul lavoro".