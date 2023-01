Funerali Ratzinger: Roma blindata, tutto quello che c'è da sapere

Roma blindata e l'area del Vaticano sorvegliata speciale per la giornata di oggi, quella dei funerali di Joseph Ratzinger, papa Emerito Benedetto XVI. L'area attorno San Pietro è zona rossa, come disposto dall'ordinanza del prefetto di Roma, Bruno Frattasi. L'accesso sarà consentito solo attraverso i varchi presidiati dalle forze dell'ordine.

Qui sarà vietata la vendita e il trasporto di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro. L'area disposta dall'ordinanza è quella compresa tra piazza del Santo Uffizio, via Paolo VI, largo degli Alicorni, piazza Pio XII, Borgo Santo Spirito, via della Conciliazione (comprese le complanari) fino a via Traspontina, largo del Colonnato, via dei Corridori, piazza della Città Leonina, Borgo pio da via del Mascherino a via di Porta Angelica, via di Porta Angelica fino a piazza Risorgimento. La funzione celebrata da Papa Francesco.

Il sistema di sicurezza

L'obiettivo - ha spiegato il prefetto della capitale, Bruno Frattasi, è quello di "elevare le condizioni generali di sicurezza nell'area" e "garantire, al contempo, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumita' delle persone".

Oltre un migliaio gli uomini e le donne delle forze dell'ordine in campo: potranno contare sul supporto della polizia locale e su un mini esercito di volontari di protezione civile (circa 500) incaricati anche di dare informazioni su code e tempi di attesa. In piazza anche la Gendarmeria vaticana e numerosi agenti in borghese.

Rigorosi i controlli ai varchi di accesso a piazza San Pietro con i metal detector. Nella notte un'ultima bonifica della zona sarà affidata ai reparti cinofili anti esplosivi. Confermato anche l'interdizione dello spazio aereo su piazza San Pietro.

In piazza San Pietro, per elevare le condizioni generali di sicurezza il comando dei vigili del fuoco di Roma garantirà la sua presenza nelle aree interne e limitrofe alla Città del Vaticano, che vedranno l’afflusso di migliaia di fedeli. Il dispositivo di soccorso sarà rafforzato con ulteriori squadre specialistiche: coordinate dalla sala crisi del comando di Roma, che sarà in costante collegamento con i tre Posti di Comando Avanzato, i vigili del fuoco del Vaticano, la task force in Questura, il Centro Operativo Nazionale e la Direzione regionale Lazio, domani il dispositivo consterà complessivamente di centoventiquattro unità, in servizio dalle 5 del mattino. Collaboreranno anche quattro squadre mobilitate da altri comandi del Lazio e della Toscana, oltre a personale che giungerà dalle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle e dalla Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti.

Urtisti fermi

Esequie del Papa emerito nel corso delle quali verranno interrotte le attività dei cosiddetti urtisti, i venditori di prodotti religiosi da sempre presenti in piazza San Pietro: "Per il grande rispetto che abbiamo sempre avuto per PAPA Benedetto XVI, abbiamo deciso che il giorno del suo funerale 05 gennaio, le nostre attività storiche di Urtisti A1 rimarranno chiuse anche se l’amministrazione comunale e la prefettura ci comunicheranno che potremo aprire in altri luoghi nelle vicinanze di via della Conciliazione a San Pietro - scrive in una nota l'Associazione Storica Uristi A1 -.Per noi come per tutta la nazione, sono giorni tristi per la scomparsa del PAPA Emerito Benedetto XVI, alla Famiglia, alla Chiesa ed a tutto il mondo cattolico, vanno le nostre più sentite condoglianze".



Come arrivare e come uscire da San Pietro

Per evitare l'incrocio e l'interferenza tra i due flussi di fedeli, l'ingresso sarà sia dalla parte destra sia dalla parte sinistra di San Pietro, e il canale di deflusso dal canale di uscita della Basilica. Previsti presidi sanitari, ambulanze e postazioni del 118.

No a vetro

Fino alle 14.00 del 5 gennaio. inoltrerà, ci sarà il divieto di vendita per asporto e trasporto di contenitori in vetro come prevede l'ordinanza emanata dal prefetto Frattasi e valida per l'intera "area di rispetto circondante la Città del Vaticano". A raccogliere cartacce, spazzatura di ogni genere e cibi, ci penserà la task force di Ama.

I mezzi pubblici

Per la giornata di oggi. Atac garantirà il potenziamento dei bus in particolare le linee 64 e 40 che collegano Termini con San Pietro e Borgo Sant'Angelo e dei treni in servizio sulla linea A. Due le 'aree di scambio', una ad Anagnina e una a Laurentina, per far si le persone che si muovono con mezzi propri possano parcheggiare lontano da San Pietro.

Nei quattro principali nodi di accesso alla rete metropolitana, Anagnina, Laurentina appunto, ma anche Termini e Ottaviano, sarà presente personale Atac con il compito di fornire assistenza e informazioni ai clienti per facilitare l'utilizzo della rete di trasporto e l'acquisto dei titoli di viaggio.

Nella stazione di Ottaviano è stata raddoppiata la presenza di operatori di stazione e intensificata la presenza di guardie giurate. Presente anche una squadra di pronto intervento a presidio degli impianti di traslazione di Termini e Ottaviano.