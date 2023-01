Funerali Ratzinger, fedeli truffati per i posti a sedere

Decine di fedeli hanno denunciato di essere stati truffati. Avrebbero comprato on line dei posti per assistere ai funerali di Joseph Raztinger. Agli ingressi di piazza San Pietro, alla destra del presepe guardando la basilica, ci sono fedeli che hanno raccontato di avere "una prenotazione fatta online" e che avrebbero diritto ad entrare per seguire seduti i funerali di Benedetto XVI.

I gendarmi hanno spiegato loro che "sono stati truffati". Non c'era bisogno infatti di alcuna prenotazione né di biglietti per i fedeli. La zona di San Pietro, blindata, è piena.

Si accede dopo un doppio controllo delle forze dell'ordine: il primo ai cinque varchi di prefiltraggio che consentono l'accesso all'area di rispetto e il secondo ai metal detector e rapiscan. A presidiare l'ingresso ai settori della piazza dove sono stati allestiti i posti a sedere per assistere alle esequie le guardie svizzere e la gendarmeria Vaticana. Qualcuno, però, sarebbe stato truffato all'ingresso.