Funerali Ratzinger, a Roma oltre 1000 agenti e no fly zone più estesa

Per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI è stato confermato l'impianto già stabilito il 31 dicembre. A Roma saranno intensificati i servizi con molti più uomini delle forze dell'ordine rispetto a quelli in campo per l'esposizione della salma. Saranno oltre mille. Poi ci saranno protezione civile, vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

Lo ha detto il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: "Ci aspettiamo oltre 60mila persone per i funerali, ieri ne abbiamo avute già più di 60mila". In vista del funerale, in programma per giovedì 5 gennaio, sarà estesa anche la no fly zone.

Il prefetto, ai microfoni di SkyTg24, ha sottolineato come il flusso di fedeli e cittadini a San Pietro abbia superato le attese: "Ci aspettavamo che le persone presenti a rendere omaggio al Papa emerito potessero essere 30-40mila, ma nella giornata di ieri abbiamo avuto in totale circa 60mila visitatori.

Oggi il flusso è un po' calato, ma le cifre sono quelle".

Quanto al dispositivo di sicurezza, Frattasi ha confermato che "è molto ampio, è quello che abbiamo già messo in campo quando c'è stata l'apertura di San Pietro per l'esposizione della salma. Ora il dispositivo verrà potenziato e modificato in alcuni aspetti nel giorno dei funerali: ci sarà un'estensione del divieto di sorvolo già in atto e un secondo presidio medico con un numero maggiore di ambulanze nella piazza", ha aggiunto.

Anche il piano del trasporto pubblico sarà all'altezza. Più treni in servizio sulla linea A e un maggior numero di bus sulle linee 40 e 64 da oggi al 5 gennaio. "Saranno potenziati i mezzi di trasporto pubblico urbano e vi saranno due aree di scambio - ha spiegato Frattasi - una ad Anagnina e una a Laurentina per fare in modo che le persone che vengono con i mezzi propri abbiano la possibilità di parcheggiare distanti da San Pietro".