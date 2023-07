Michelle Causo: decisa la data dei funerali, l'ultimo saluto nella "sua" Torrevecchia

Si terranno mercoledì alle 11 in via di Torrevecchia a Roma i funerali della 17enne Michelle Causo, uccisa mercoledì scorso nell'appartamento di via Giuseppe Dusmet, nel quartiere di Primavalle, Roma. Lo si apprende da fonti della famiglia.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui, dopo quattro ore l'interrogatorio davanti al Gip, è stato convalidato l'arresto del 17enne accusato del suo omicidio. Dalle dichiarazioni del giovane, portato in carcere a Casal del Marmo, gli investigatori sperano di avere elementi per fare luce su diversi aspetti ancora poco chiari della vicenda.

Venerdì sera, il fidanzato di Michelle, la famiglia e gli amici si sono ritrovati per una fiaccolata. "Non dovete piangere, dovete ridere, come faceva lei", ha detto il fidanzato della diciassettenne. "Misci nei nostri cuori" e "Fai buon viaggio piccolo angelo", scritto sugli striscioni. E ancora palloncini bianchi, tutti stretti in un unico abbraccio, con gli occhi rivolti verso il cielo, verso Michelle. Il fidanzato ha poi rivolto un ultimo pensiero alla sua amata dicendole: "Sei il mio sole, ora è il buio senza te".

"Il Partito Democratico di Roma partecipa alla fiaccolata in memoria di Michelle per manifestare tutto il cordoglio della comunità democratica romana per L'atroce assassinio. I congressi di Circolo originariamente previsti nella giornata di lunedì nello stesso orario saranno rinviati per consentire a tutte le democratiche e i democratici di poter prendere direttamente parte al fianco del sindaco Gualtieri e dei presidenti di Municipio a questo fondamentale momento di dolore e riflessione per l'intera città", dichiarano in una nota congiunta Andrea Casu ed Enzo Foschi segretario e candidato unitario alla segreteria del Pd Roma nel congresso in corso.