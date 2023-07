I funerali di Michelle Causo: lacrime, striscioni e applausii. È il giorno del dolore

È il giorno del dolore. Amici, parenti, il fidanzato, ma anche i residenti di Torrevecchia e Primavalle. Tutti uniti nel ricordo di Michelle Causo, la ragazza uccisa due giorni dopo aver compiuto 17 anni. Un lungo applauso ha accolto fin da subito il feretro bianco. Gremita la chiesa di Santa Maria della presentazione. Tanti gli striscioni e le corone di fiori. "Le anime leggere volano in cielo per illuminarci", si legge.

Davanti alla chiesa qualcuno ha indossato una maglia bianca con la foto della giovane. "Il tuo sorriso brilla in cielo", si legge. Un cuore di rose rosse e bianche con la scritta "Ti amo", la corona di fiori che il fidanzato di Michelle ha fatto lasciare davanti alla chiesa. Accanto ci sono le corone del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E poi mazzi di rose, girasoli e palloncini bianchi. Tra i presenti anche i ragazzi del "Grifone calcio", dove gioca il fratello della vittima come portiere.

Il dolore per Michelle

Il quartiere si è stretto attorno a mamma Dianela, papà Gianluca e il resto della famiglia di Michelle. Il comitato di Primavalle e Torrevecchia ha lanciato una raccolta fondi per realizzare un murale in memoria di Michelle. Era lo scorso 28 giugno quando un suo coetaneo, in carcere perché accusato dell'omicidio, ho colpito a morte 'Misci' al termine di una lite nata. Una discussione dal movente ancora ignoto.

Nel punto in cui il suo assassino, nonché conoscente, si è disfatto del corpo di Michelle, in via Stefano Borgia, martedì i familiari e gli amici hanno lanciato in cielo lanterne ed esploso fuochi d'artificio. Tra loro anche il fidanzato Flavio che, al termine della fiaccolata di lunedì, aveva accusato un malore e che oggi ha sposato simbolicamente con le fedi acquistate per l'occasione. Un atto d'amore prima del funerale della sua fidanzata.

L'omelia

Il vescovo Baldo Reina che ha celebrato la funzione ha usato una frase che ha colpito molti: "Chi ha il dovere di fare giustizia lo fara', non bisogna farsi giustizia da soli. Michelle era una ragazza di questo quartiere: la famiglia è distrutta dal dolore". Poi, durante l'omelia, ha aggiunto: Oggi, davanti alla bara di Michelle ci sentiamo tutti sconfitti e affranti. Davanti alla morte di questa nostra sorella come prima cosa ci dobbiamo fermare. Dobbiamo togliere i sandali delle nostre tante certezze e avere l’onesta di compiere un sano e sincero discernimento. La morte di Michelle ci pone delle domande come Chiesa e come Società Civile. Dove stiamo andando? Siamo coscienti o no che la nostra è una crisi di civiltà? Cosa stiamo offrendo ai nostri giovani? Ce la sentiamo ancora di dire che stiamo costruendo un futuro per loro, oppure siamo diventati tutti complici di progetti di morte? Sono domande forti. Lo so".

"Ma sono domande che, penso, tutti portiamo dentro e che ci invitano ad un attento esame di coscienza. - ha detto padre Reina - Questa società nella quale tutti siamo immersi e di cui siamo parte integrante, non ha forse perso la bussola? Il degrado non è in un quartiere o in una periferia. Il degrado è nel cuore di ognuno di noi. Il degrado è nella cultura che respiriamo, nella mentalità che tutti contribuiamo a creare, nel deserto dell’anima, immolando sull’altare dell’egoismo umano vittime sacrificali. La morte di Michelle ci deve mettere tutti quanti in discussione perché quello che è successo a lei poteva succedere a chiunque. Anzi. Per certi versi si è già consumato in ognuno di noi".