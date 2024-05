L'ultimo saluto a Marco Filomeno, morto a 30 anni in un incidente mentre andava a lavoro

L'ultimo saluto. Un abbraccio commosso ai familiari. Si sono celebrati alla parrocchia Gesù il Buon Pastore di via Luigi Perna alla Montagnola i funerali di Marco Filomeno, il giovane romano morto domenica scorsa in un incidente stradale sulla via del Mare. Alle esequie erano presenti le due sorelle Caterina e Serena, il fratello Francesco e la mamma e il papà, Mina e Vito. La famiglia ha voluto ringraziare le tante persone che hanno reso l'ultimo saluto al loro caro: "Marco è stato felice nel vedere tutti riuniti", il pensiero dei familiari.

Commovente lo striscione affisso fuori dalla chiesa di Montagnola, ritraente una immagine sorridente di Marco con la frase: "Per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace fratello nostro". Trenta anni, cresciuto all'Eur, Marco Filomeno era residente a Decima, nel X municipio Mare. Diplomato al liceo scientifico Primo Levi, aveva intrapreso a 14 anni un viaggio studio in Inghilterra, per perfezionare il suo inglese. Dopo il diploma le prime esperienze lavorative: magazziniere a Ciampino, addetto alla sicurezza per Aeroporti di Roma sino all'esperienza con Zétema, la società partecipata del comune che si occupa di cultura nella Città Eterna. Poi l'inizio del suo lavoro come barman in numerosi locali della città: al prestigioso Albergo del Senato, allo Sport City a Trigoria, al Nuvola Rosa bistrot all'Eur e al Gambrinus Beach di Ostia dove aveva lavorato come responsabile bartender. Poi il lavoro di guida turistica.

Morto mentre andava a lavoro

Proprio domenica mattina Marco Filomeno era uscito dalla sua abitazione per andare in Centro Storico a lavorare. Solito percorrere via Cristoforo Colombo, la scorsa mattina aveva però deciso di percorrere la via del Mare, a causa della chiusura della Colombo per il passaggio del Giro d'Italia. Un viaggio fatale per il 30enne. All'altezza di Tor di Valle la moto Yamaha che stava conducendo si è infatti scontrata con una Fiat Tipo. Un impatto fatale per il giovane romano con i soccorritori intervenuti sul posto che non poterono far altro che constatarne il decesso. A distanza di quattro giorni da quella maledetta domenica l'ultimo saluto alla chiesa della Montagnola.