Funerali Libero De Rienzo: l'attore tumulato nella cappella di famiglia

Una cerimonia semplice, ma piena del calore delle persone più vicine all’attore quella celebrata a Paternopoli, piccolo centro della provincia di Avellino della Valle del Calore di cui è originaria la famiglia paterna di Libero De Rienzo, il cui feretro, arrivato da Roma, è stato benedetto dal parroco don Rocco Salierno e poi trasferito nella cappella di famiglia. Sulla bara è stato deposto un cuscino di girasoli, fiore molto amato da "Picchio" De Rienzo.

Come scrive AvellinoToday, insieme alla compagna dell'attore e al padre, il giornalista Fiore De Rienzo, meno di cento persone, in prevalenza di Paternopoli, hanno assistito al rito nel rispetto delle normative anti Covid, come sottolineato dal sindaco di Paternopoli, Salvatore Cogliano, dopo l’annuncio dell'avvocato Piergiorgio Assumma che ha parlato per conto della famiglia.

Sia la compagna Marcella Mosca che il padre di Libero De Rienzo non hanno rilasciato dichiarazioni ai numerosi giornalisti e troupe televisive presenti. L'attore riposerà nella cappella di famiglia insieme alla madre e al nonno paterno.