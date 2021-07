Morte Libero De Rienzo: i funerali dell'attore aperti a tutti

Saranno aperti a tutti e non si svolgeranno in forma privata i funerali di Libero De Rienzo, l'attore 44enne trovato privo di vita nel suo appartamento all'Aurelio lo scorso 15 di luglio. Le esequie si svolgeranno giovedì 22 luglio alle 15:00 nella chiesetta del cimitero di Paternopoli, comune in provincia di Avellino di cui la famiglia è originaria.

A darne notizia il legale della famiglia De Rienzo Piergiorgio Assumma. E proprio la famiglia dell'attore, morto a Roma il 15 luglio, ha espresso la volontà che i funerali di 'Picchio' avvenissero in modo che si possano celebrare la persona, il suo talento e la sua grande umanità, quella che l'ha portato "ad entrare nel cuore della gente".

Per quanto concerne gli accertamenti sulla morte dell'attore 44enne, bisognerà attendere almeno due settimane per avere i risultati degli esami tossicologici disposti dall'Autorità Giudiziaria. Nel pomeriggio di martedì presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli è stata eseguita l'autopsia a cui ha assistito anche il consulente nominato dalla famiglia dell'attore.

Per stabilire con certezza le cause della morte sarà necessario dunque attendere un quadro completo di tutti gli accertamenti ordinati dai magistrati di piazzale Clodio che procedono per l'ipotesi di "morte come conseguenza di altro reato".