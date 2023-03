Tragedia dei cieli a Guidonia: funerali solenni per i piloti morti

Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino a Guidonia per i funerali solenni del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello, i due piloti che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo avvenuto nei cieli della città lo scorso 7 marzo. Le esequie alle parrocchia Beata Vergine di Loreto in piazza Lauretana. Chiesa intitolata alla santa protettrice di tutti gli aeronauti.

In occasione della cerimonia funebre, è stata disposta la chiusura anticipata alle ore 13.30 dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci. Inoltre, dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze, è stato disposto: divieto di transito e di sosta in via Baden Powell, tratto compreso da via Cammarotta a via G. Douhet; divieto di sosta nel largo tra via Colle Farina e via Don Vito Boccuzzi; divieto di sosta in via Po, lato destro, nel tratto tra via Douhet e via Camarotta; divieto di transito e di sosta nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria di Loreto; di modificare la viabilità in via Cammarotta istituendo il doppio senso di marcia il tratto da via Douhet a via Colle Farina; divieto di transito, esclusi i residenti, via Cammarotta; di modificare la viabilità di via Cammarotta, nel tratto compreso tra via Po e Piazza Lauretana istituendo il doppio senso di marcia.

La tragedia dei cieli di Guidonia

I due ufficiali dell'aeronautica militare sono morti mentre volavano in missione addestrativa sui cieli di Guidonia. Ai comandi di due velivoli U-208 Siai Marchetti, usciti in volo con una squadra composta in tutto da quattro aerei l'impatto sarebbe avvenuto nella fase che precede l'atterraggio. I due mezzi ad elica, dopo essersi allineati nella manovra diamante, secondo quanto appreso si stavano preparando per tornare alla base. È proprio in quel frangente che si sono toccati e sono precipitati in pochi istanti. Uno è andato a schiantarsi in una zona rurale di Collefiorito di Guidonia, il secondo velivolo - a bordo del quale c'era il maggiore Meneghello - è caduto in via della Margherite, nel pieno centro abitato. In questo caso il pilota è riuscito ad effettuare una manovra disperata, proprio per evitare che il mezzo andasse a finire sulle abitazioni. "Ha fatto qualcosa per evitarli, li ha schivati - le parole di un testimone oculare -. Secondo me una manovra per graziarci, perché poteva prendere i palazzi".