Funerali Gina Lollobrigida: in centinaia per l'ultimo saluto. L'omaggio dei bersaglieri

Sono stati celebrati nella chiesa di Santa Maria in Montesanto di Roma, più nota come la chiesa degli Artisti, i funerali dell'attrice Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio. L'arrivo del feretro a piazza del Popolo, scortato dalle moto degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, è stato salutato dagli applausi dei presenti e da uno squillo della Fanfara dei Bersaglieri presente davanti al sagrato.

Funerali di Gina Lollobrigida

Tanti i presenti per un ultimo saluto alla diva internazionale: oltre alla famiglia e a qualche centinaio di cittadini, alle esequie hanno partecipato anche Mara Venier, Vladimir Luxuria, Giulio Base e Pino Strabioli. Un cittadino ha esposto un cartello con la scritta "Gina sei la gloria e l'onore di tutti gli italiani. Che Dio ti abbia in gloria".

Un grande, corale e prolungato, applauso ha accolto l’arrivo del feretro della "Lollo" dopo la chiusura della camera ardente in Campidoglio, e il suo ingresso nella chiesa degli Artisti, per la celebrazione dei funerali. "Sei una regina!", è stato il grido che ha accompagnato l’entrata del feretro.

L'omelia del parroco

"Un'esistenza straordinaria. E sempre vicina agli ultimi". Così il parroco incaricato di celebrare i funerali di Gina Lollobrigida ha voluto ricordare la vita della diva del cinema. Durante la sua omelia appunto, il ricordo del parroco ha ripercorso l'intenso percorso professionale e privato di Gina. "Lascia Subiaco a causa della guerra, dei bombardamenti. Viene a Roma come sfollata. Vivevano in una stanza e dormivano in sei persone. Sin da bambina sente una vocazione artistica. Vuole fare la scultrice. Le sorelle, che notano il suo talento, le chiedono di studiare, perché avrebbero lavorato loro".

"Gina studia disegno, pittura, vende le caricature che faceva con il carboncino e posa per i fotoromanzi - è proseguito il racconto - Così aiuta la famiglia. Lei diceva: 'Non ho scelto io il cinema, è il cinema che mi ha scelta'. Inizia la sua esperienza cinematografica. Vuole raccontare le storie in cui si ritrova e così recita nel ruolo della Bersagliera, perché è una donna che ha combattuto. Sapeva che la vita non regala niente, tutto si conquista. Lotta per la sua indipendenza. Si rifiuta di rimanere per molto tempo a Hollywood e torna nella sua città".

"Ha fatto beneficenza in silenzio"

L'incontro con Madre Teresa di Calcutta le ha cambiato la vita. "L'ha incontrata più volte. Con grande riservatezza, la incontrava e sosteneva le sue opere al servizio dei poveri. Gina non l'ha mai detto, perché Gesù insegna questo. Mi perdonerà se l'ho detto. Gina ha costruito un ospedale per i poveri in India. Ha aiutato i bambini in Africa e in altri posti, ha pensato anche ai poveri di casa nostra. Aveva compreso che c'è più gioia nel donare, nel condividere, che nel ricevere".

L'eredità in beneficenza?

Proprio in beneficenza dovrebbe andare l'eredità, almeno stando a quanto espresso in vita dalla diva. "Non so quale sia stata la volontà di Gina, ma se ci sarà qualcosa per me sarà solo per completare i suoi desideri che non è riuscita a fare nella vita", ha dichiarato Andrea Piazzolla, storico factotum dell'attrice. Tra le ultime volontà, ha spiegato ancora, "anzitutto che venga riunita la famiglia nel cimitero. Quindi dove sono i suoi genitori e le sue sorelle. Poi che le sue sculture e i disegni vengono gestiti da una persona che ha designato lei anni fa e che non sono io. Il terzo desiderio è dare tutto in beneficenza ai bambini africani. Questo è quello che devo compiere per lei".

L'omaggio dei bersaglieri

A rendere omaggio alla "Bersagliera" i veri bersaglieri. Una decina di loro, sul capo la caratteristica vaira con le piume di gallo cedrone, era presente, per assistere alla celebrazione dei funerali di Gina Lollobrigida. “Un atto dovuto - dicono in coro -. Per noi era un punto di riferimento, un nostro simbolo. Era davvero una bersagliera, per il suo carattere, per i suoi modi di fare - sottolinea all'AdnKronos il bersagliere Emilio Dionisi, settantenne, romano, otto anni nei bersaglieri a Civitavecchia, “ma non si finisce mai di essere bersaglieri, lo si è per tutta la vita, come la Lollo!”, tiene a puntualizzare.

“Un bersagliere ha sempre vent’anni e anche Gina Lollobrigida ha avuto sempre e solo vent’anni. Davvero ci mancherà tanto, a tutti. Io la ricordo attrice bravissima e bellissima in ‘Pane amore e fantasia’, con quel suo spirito bersagliero che soltanto chi è stato bersagliere può capire fino in fondo”.

Il calore della gente

"Roma ha accolto, con il calore della gente che le ha reso onore, Gina Lollobrigida, per le esequie solenni nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo - ha dichiarato la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli -. Tutta la città si è stretta ancora una volta ad una delle più grandi dive del cinema italiano che, con la sua classe ed il suo talento, ha ispirato ed emozionato generazioni e generazioni. Delegata per rappresentare il Comune di Roma, ho omaggiato Gina con grande rispetto e gratitudine, ricordando le sue iconiche interpretazioni che hanno portato l’Italia e il cinema italiano in tutto il mondo".

Addio a Gina Lollobrigida

Una delle interpreti europee più importanti a livello internazionale degli anni cinquanta e sessanta, per tutti la 'Bersagliera', Gina Lollobrigida ha lasciato il segno nel panorama cinematografico mondiale, portando un po’ d’Italia in giro per il mondo e segnando con il suo grande talento e la sua fortissima personalità il cinema italiano del dopoguerra.

Interprete di oltre sessanta film, fu diretta da registi italiani di grande spessore come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati.

Sul versante americano, fu impegnata sui set tra gli altri, di John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard affiancando divi di fama mondiale come Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven.

Dagli anni settanta indirizzò la sua vena artistica verso la televisione, la scultura e la fotografia. Nel 1996 fu premiata con il David di Donatello alla carriera e nel 2006 ebbe un riconoscimento speciale in occasione del cinquantenario del trofeo di cui era stata la prima vincitrice nel 1956.

