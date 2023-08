Funerali del bimbo morto alle Terme di Cretone: fiori bianchi e lacrime di amici e parenti. È lutto cittadino

Prima le lacrime, poi gli applausi e ancora le lacrime, infinite. Castel Madama è in lutto e tutta la comunità si è stretta questa mattina attorno alla famiglia del piccolo Stepan. In molti hanno raggiunto la chiesa di San Michele Arcangelo di Castel Madama, in provincia di Roma, per l'ultimo saluto del bambino morto a 8 anni dopo essere stato risucchiato nel condotto della piscina delle terme di Cretone a Palombara Sabina.

Vicino all'altare due corone di fiori bianchi, una è degli amici della famiglia, l'altra è quella dei bimbi della scuola. Le esequie, a porte aperte, sono celebrate da un prete ortodosso nella chiesa cattolica, considerato che il piccolo e i suoi parenti hanno origini russe. Un clima surreale, di tristezza diffusa.

Presente anche il sindaco Michele Nonni, sua la decisione di onorare Stepan con il lutto cittadino con le saracinesche dei negozi abbassate. I genitori di Stepan si sono stretti in un commovente abbraccio. Il piccolo era nipote di Angelo Moreschini, assessore del comune di Castel Madama.

Quattro indagati

Nel frattempo le indagini proseguono. L'autopsia ha confermato che il decesso è avvenuto per annegamento. Il fascicolo depositato alla procura di Tivoli è per omicidio colposo. Fino a ora sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato i nomi di due amministratori delle teme di Cretone e di due giovanissimi bagnini in servizio quel giorno. Sarebbe stato uno di loro, a riferire dei momenti drammatici della tragedia.

Secondo quanto emerso dalla sua testimonianza, sulla vicenda incomberebbe una questione di costi da gestire e contenere. Bisognava che la piscina fosse vuota entro le venti e per far prima si toglieva la grata. Il tutto perché la volontà dei gestori sarebbe stata quella di non volevano pagare gli straordinari. Una versione di uno dei bagnini al legale, Alessandro Palombi, nonché sindaco di Palombara. Le terme sabine sono sotto sequestro.