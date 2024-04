Proclamato lutto cittadino per Regina, la bambina di 7 anni morta in un incidente sulla Pontina Vecchia

Sabato 13 aprile sarà una giornata di lutto cittadino ad Ardea, in memoria di Regina, la bambina di 7 anni morta in un incidente stradale sulla via Pontina Vecchia. Il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, ha proclamato la giornata di ricordo in occasione dei funerali della piccola.

In particolare, alle ore 11.30 - in concomitanza con l'inizio della celebrazione delle esequie che avrà luogo a Pomezia - la cittadinanza tutta è invitata a osservare un minuto di silenzio. Inoltre, è stata disposta l'esposizione delle bandiere a mezz'asta o listate a lutto in tutti gli edifici pubblici del territorio.

"Ancora scossi dalla tragedia dei giorni scorsi - spiega il Sindaco Cremonini -, abbiamo voluto interpretare i sentimenti di tutta la città di Ardea proclamando il lutto cittadino, manifestando nuovamente vicinanza e cordoglio ai familiari e a tutti coloro che conoscevano la piccola Regina". I familiari hanno reso noto che l'ultimo saluto si terrà alla chiesa di San Bonifacio a Pomezia.

In merito all'incidente la procura della Repubblica di Velletri ha iscritto sul registro degli indagati, con l'accusa di omicidio stradale aggravato, due persone. Secondo quanto si apprende, i due indagati sono un uomo di 50 anni e una donna di 49 anni.

Il 50enne è un meccanico che era alla guida della Mercedes 220 che si è scontrata frontalmente con l'automobile su cui viaggiava la bambina deceduta con la madre e il fratello, mentre l'altra donna indagata era alla guida della Lancia che non avrebbe rispettato in segnale di stop. Le loro vetture sono poi carambolate contro la Classe A della madre della piccola.