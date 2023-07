Andrea Purgatori: venerdì i funerali, oggi la camera ardente in Campidoglio

È arrivato il momento del lungo addio. Da oggi inizieranno gli omaggi ad Andrea Purgatori. La camera ardente sarà allestita questo pomeriggio in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca, all'ingresso lato Portico del Vignola. L'apertura al pubblico sarà dalle ore 15 alle ore 19.



Per la morte del giornalista sono indagati due medici dopo la denuncia della famiglia che chiede verità sul decesso del loro caro. In attesa che le indagini facciano il suo corso, i funerali si svolgeranno venerdì 28 luglio alle ore 10 presso Basilica Santa Maria in Montesanto, 'Chiesa degli artisti' a piazza del Popolo. Intanto c'è chi pensa di dedicare uno spazio al ricordo di Andrea Purgatori nel museo per la memoria di Ustica.

A lanciare questa proposta, avanzata al sindaco e al Comune di Bologna, è Daria Bonfietti, presidente dell'associazione dei parenti delle vittime della strage dove persero la vita 81 persone il 27 giugno 1980 a bordo di un Dc9. È una vicenda sulla quale il giornalista ha sempre cercato la verità conducendo inchieste e approfondimenti che portarono a riaprire il caso.

"C'è un legame profondo tra la sua esperienza umana e giornalistica e la strage di Ustica, che impone di ricordarlo proprio vicino a quel relitto del Dc9 Itavia che in tanti anni ha descritto chiedendo giustizia", sostiene Bonfietti.