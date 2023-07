I funerali di Andrea Purgatori: chiesa gremita per l'ultimo saluto. Tanti vip e amici

Roma è in lutto. In molti hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Andrea Purgatori, il giornalista d'inchiesta morto il 19 luglio per un problema cardiopolmonare, secondo quanto evidenziato dall'autopsia. Una grande folla si è radunata in piazza del Popolo, alla 'Chiesa degli Artisti'. Il feretro, portato a spalla dai vigili del fuoco, è stato accompagnano dai figli Victoria, Edoardo e Ludovico, e dalla compagna Errica Dall'Ara.

Presente anche la ex moglie. Moltissimi i giornalisti presenti nella basilica Santa Maria in Montesanto dal direttore del Tg La 7, Enrico Mentana, a quello del Messaggero, Massimo Martinelli, e poi l'editore Urbano Cairo e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Mogol e Vanzina, e cittadini comuni che raccontano di voler rendere omaggio a un giornalista che ha svelato verità nascoste su casi importanti come quelle relative alla strage di Ustica e a Emanuela Orlandi.

Sul feretro tante rose rosse e bianche. Di lato, una grande foto del giornalista romano, sorridente con il sigaro in bocca. "Oggi diciamo addio ad Andrea perché lo affidiamo a Dio, e sappiamo che è un arrivederci, perché noi lo ritroveremo quando torneremo alla casa del Padre": queste le parole del sacerdote.

"C'è un progetto che va al di là della nostra vita, che non finisce, la vita non è tolta ma trasformata perché l'anima continua ad amare. È uno dei messaggi piu' consolanti. Lasciamoci consolare da queste parole", ha continuato il sacerdote. Dopo la camera ardente di ieri in Campidoglio, un'altra giornata di ricordi e commozione. Al giornalista era stato diagnosticato 3 mesi fa un tumore ai polmoni. Sul caso della sua morte è stata aperta una indagine e due medici sono stati iscritti nel registro della notizia di reato. L'ipotesi è omicidio colposo.