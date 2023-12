Morto soffocato da un giocattolo, una bara bianca e lacrime per l'addio al piccolo Gabriel. "Vicini ai genitori"

La bara bianca, lacrime e qualche applauso. Il comune di Monterotondo si è stretto attorno alla famiglia di Gabriel, il bambino di due anni morto soffocato dopo aver ingoiato una parte di uno dei suoi giocattoli preferiti. La tragedia consumata la sera del 27 dicembre sulla quale indagano i carabinieri di Monterotondo, su delega del pm di turno della procura di Tivoli. "Omicidio colposo" contro ignoti, l'ipotesi di reato.

Un atto dovuto per procedere ad alcune analisi investigative. Le indagini punteranno a chiarire se la parte ingerita fosse removibile o se si sia rotta e se fosse adatta a un bambino minore di 36 mesi. I genitori del piccolo hanno dato l'assenso per il trapianto degli organi. Un gesto d'amore che potrebbe aiutare qualcun altro.

Oggi Monterotondo si è stretta. Nella chiesa ortodossa di Monterotondo Scalo nei locali una volta occupati dalla criminalità organizzata, c'erano diversi residenti. Una comunità multietnica per supportare la famiglia del piccolo Gabriel.

Assente il sindaco, che tuttavia ha supportato i genitori del bambino con un messaggio sui social: "Partecipo, attonito e profondamente commosso, insieme alle Istituzioni e a tutta la comunità cittadina, all'immenso dolore della famiglia per la straziante tragedia che l'ha colpita. L'atroce scomparsa del piccolo Gabriel è qualcosa per la quale è davvero impossibile trovare parole, men che mai di conforto. Proprio poche settimane fa inauguravano un defibrillatore in una piazza pubblica ed abbiamo ricordato l’importanza dei corsi di disostruzione delle vie aeree. Continueremo ad organizzarli con l’ausilio della Protezione Civile e delle varie Associazioni, sperando che queste tragedie non accadano più".