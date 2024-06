Palloncini bianchi e celesti, applausi e applausi: Tor Bella Monaca è in lutto per Andrea, morto a 12 anni

Tor Bella Monaca è in lutto. Il quartiere si è stretto attorno alla famiglia di Andrea, il bambino di 12 anni morto in casa. Centinaia le persone dentro e fuori alla chiesa di Santa Rita, in via Acquaroni, per rendere omaggio al piccolo morto domenica 16 giugno, nella cameretta della sua casa di via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca.

Il quartiere, che già si era adoperato con dei bussolotti in una ludoteca per offrire un sostegno economico ai genitori, si è unito. Presenti anche i gruppi scout di cui Andrea faceva parte e alcuni operatori Ama, colleghi della mamma. Al termine della funzione sono stati lanciati dei palloncini bianchi e celesti in cielo. Tanti gli applausi che hanno accompagnato il feretro. Sul caso della morte di Andrea indaga la polizia di Stato, al lavoro per determinare le cause della tragedia.