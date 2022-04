Musica e palloncini per l'ultimo saluto ad Alisia, morta in un incidente stradale a 19 anni

Palloncini blu e le note della canzone di Ligabue "tu sei lei", hanno accolto la bara bianca di Alisia Mastrodonato, la ragazza di 19 anni morta venerdì notte in un incidente stradale in via Casilina. Valmontone, a lutto, ha salutato per l'ultima volta la studentessa dell'università di Tor Vergata e appassionata di equitazione, come testimoniano le numerose foto circolate sui social.

Una folla di cittadini, come riporta FrosinoneToday, ha partecipato ai funerali che si sono tenuti mercoledì pomeriggio nella parrocchia della Collegiata, al centro storico del paese. Facciamo nostre le parole di don Carlo: "Alisia è vittima di un tragico incidente stradale, ma ci invita a una riflessione più generale, che valica il suo caso specifico. Imprudenze alla guida di auto e moto vengono commesse spesso, molto spesso, praticamente da tutti, e non è esagerato affermare che forse tutti noi siamo dei miracolati, se finora, nonostante quelle imprudenze sulle quali nessuno può dire di essere esente da colpa, siamo sempre rientrati a casa sani e salvi, solo perché non era arrivata la nostra ora", hanno commentato i suoi amici del gruppo giovanissimi della parrocchia di San Sebastiano a Valmontone.

Fuori la chiesa, visto la tanta affluenza, è stato installato un monitor per consentire di assistere alla celebrazione delle esequie anche da piazza Pilozzi. L'amico di Alisia, alla guida della Bmw Touring, dopo l'esito dell'alcol test effettuato all'ospedale di Colleferro, è stato inscritto dalla Procura di Velletri nel registro degli indagati per omicidio stradale, lesioni gravissime e guida in stato di ubriachezza.

Il tasso alcolemico, infatti, è risultato essere 3 volte superiore al limite consentito dalla legge. Fuori pericolo l'altra ragazza che era con loro già sottoposta ad un intervento chirurgico.