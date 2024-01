Fumogeni nei panini, il trucco del tifoso della Roma

Ha nascosto fumogeni dentro ai panini avvolti in carta stagnola per portarli allo stadio di San Siro, in occasione di Milan-Roma. La polizia lo ha scoperto durante le fasi di filtraggio dei tifosi ospiti, poco prima del match, che si è disputato domenica sera. Protagonista un supporter romanista di 19 anni.

A raccontare l'episodio è MilanoToday. Il bilancio finale dei controlli è di 6 Daspo emessi dal questore Giuseppe Petronzi, tutti a carico di tifosi della Roma: 5 della durata di un anno e uno, a un minorenne già gravato dello stesso provvedimento, di 18 mesi. I sei tifosi sono stati allontanati dall'area di San Siro.

Il servizio di ordine pubblico è entrato in funzione fin dalla mattinata di domenica, cominciando con la 'bonifica' dello stadio e la staffetta al seguito dei pullman delle squadre, per proseguire con la vigilanza nelle stazioni ferroviarie e presso il casello dell'A1 a Melegnano. Durante la partita e nel successivo deflusso dei tifosi dallo stadio non si sono segnalati problemi di ordine pubblico.