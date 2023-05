Cavi della fibra ottica in fiamme, fumo nero dal tombino di via Tiburtina

Fiamme e una densa colonna di fumo nero da un tombino. Questo quanto visibile alle migliaia di persone in transito sulla via Tiburtina, sul ponte che oltrepassa la linea ferroviaria, fra San Lorenzo e Portonaccio. Decine le richieste d'intervento al 112 da parte dei cittadini allarmati dalla fitta coltre di fumo, ben visibile sia dal quartiere universitario che da Casal Bertone. A prendere fuoco i cavi della fibra ottica, con la combustione che ha poi generato la fuoriuscita di fumo.

Sul tratto di Tiburtina compreso fra piazzale delle Crociate e via di Portonaccio, direzione fuori Roma, sono quindi intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con l'ausilio del carro Crrc (Carro rilevamento chimico radioattivo) e il carro schiuma. Sul posto anche gli agenti dei gruppi IV Tiburtino e II Sapienza della polizia locale di Roma Capitale.

Il denso fumo, fuoriuscito anche dai tombini, ha suggerito la momentanea chiusura precauzionale della via Tiburtina - altezza tangenziale - in entrambe le direzioni in attesa dell'arrivo di un escavatore per trovare il punto dove è divampato l'incendio nella galleria dei servizi. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione della zona con code e traffico intenso in direzione Raccordo anulare.