Fumo in stazione: evacuati i passeggeri della linea Roma-Viterbo

Del "fumo" in stazione. Questo quanto ha determinato l'evacuazione dei passeggeri che si trovavano nella tarda mattinata di venerdì alla stazione Euclide, ai Parioli. A determinarlo un guasto al pacco batterie di un convoglio che si trovava alla fermata della linea Roma-Viterbo.

Richiesto l'intervento al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere un prinicipio d'incendo su un treno fermo in stazione. A parte la paura nessuno è rimasto ferito né intossicato. Per consentire l'intervento in sicurezza la linea Roma-Viterbo è stata interrotta per circa 50 minuti nel tratto Flaminio-Montebello.

La nota di Atac

Come informa Atac in una nota "è in corso di normalizzazione il servizio sulla Roma Viterbo, interrotta per circa 50 minuti nel tratto Flaminio-Montebello a causa di un guasto a un treno, con presenza di fumo, alla stazione Euclide. Atac ha immediatamente evacuato il convoglio e allertato i vigili del Fuoco che sono intervenuti. Non c'è stato alcun problema per i passeggeri. Atac si scusa per il disagio".

Tragedia sui binari alla stazione Tiburtina

Un venerdì di disagi per i passeggeri della linea Roma-Viterbo, cominciato alle 7:50 di questa mattina quando un uomo è stato travolto ed ucciso da un treno della linea metropolitana in transito sul binario 7 nei pressi della stazione Tiburtina. Inevitabili in questo caso le ripercussioni, con il traffico ferroviario rallentato, ritardi fino a 60 minuti e corse riprogrammate.