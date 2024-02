Pigneto: rubano borsa ai clienti del ristorante poi scappano in tram

Prima il furto della borsa da un tavolo di un ristorante poi la fuga su un tram. I ladri sono entrati all'opera al Pigneto. Sono stati i poliziotti del commissariato Porta Maggiore, mentre transitavano in via Braccio da Montone, a vedere due uomini che scappavano a grande velocità da un bar ristorante con una borsa fra le mani.

Alla vista dei poliziotti hanno cercato di disfarsene sotto a una macchina parcheggiata. Gli investigatori hanno immediatamente fermato i due: un 43enne e un 46enne, uno dei quali si è divincolato e poi dato alla fuga salendo su un tram.

Sono arrivati in aiuto altri poliziotti che, seguendo con la macchina il tram, una volta al capolinea, hanno bloccato l’uomo. La borsa è stata restituita alla proprietaria che intanto si era recata in commissariato per sporgere denuncia e i due uomini sono stati tratti in arresto per furto con destrezza in concorso.