Tampona vettura e scappa, automobilista lo insegue ma viene aggredito con un paio di forbici

Ha tamponato una vettura ed è scappato. Inseguito dall'automobilista colpito è stato raggiunto e bloccato ma invece di assumersi le proprie responsabilità lo ha prima minacciato poi poi provarlo a colpire con un paio di forbici. A salvare la vittima la polizia che ha poi bloccato l'aggressore mettendo fine alla sua fuga.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di giovedì fra la zona di Casal Bernocchi e Tor de' Cenci. In particolare il tamponamento è avvenuto sulla via Ostiense, altezza incrocio con via Albi, per cause ancora in via di accertamento. Un sinistro come tanti, ma l'automobilista che ha colpito la vettura che lo precedeva invece di fermarsi per accertare i danni e le condizioni dell'autista, ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga.

Inseguito il fuggitivo ha percorso diversi chilometri con la "vittima" che nel frattempo è riuscita a chiedere l'intervento della polizia. Raggiunto l'automobilista in fuga in via del Risaro lo stesso, costretto a fermarsi, però è sceso dalla vettura con intenzioni tutt'altro che cordiali. Impugnato un paio di forbici che aveva nella macchina ha infatti ha prima minacciato il suo inseguitore e poi lo ha provato a colpire con le forbici.

A mettere fine al gioved' pomeriggio movimentato dell'uomo ci hanno quindi pensato gli agenti del Commissariato Lido di Ostia. Fermato è stato identificato negli uffici di polizia e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.