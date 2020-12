Tor di Quinto, fuga di gas nello scantinato: evacuate temporaneamente due palazzine

Un forte odore di gas ha fatto scattare l'allarme a Tor di Quinto dove, in via Canino, i vigili del fuoco sono intervenuti evacuando temporaneamente, e per circa 40 minuti, le palazzine ai civici 5 e 9. I pompieri, arrivati sul posto con tre squadre intorno alle 13 circa, hanno constatato la rottura di una tubazione al piano meno due, nello scantinato condominiale.



Per permettere le operazioni di messa in sicurezza la strada è stata chiusa e i residenti delle due palazzine sono stati fatti evacuare per circa quaranta minuti e poi fatti rientrare nelle loro abitazioni. In via precauzionale una persona anziana è stata affidata alle cure del 118.

Secondo quanto si apprende da fonti dei vigili del fuoco, sul posto ci sono anche gli operatori Italgas, che hanno rintracciato il guasto, e di Areti (che hanno staccato temporaneamente la corrente elettrica), e la Polizia di Locale di Roma Capitale con il Gruppo Cassia impegnato alla gestione del traffico.

Come spiegato poi in una nota: “I tecnici Italgas, intervenuti prontamente sul posto, hanno tempestivamente messo in sicurezza l’area bloccando la dispersione di gas. In questi minuti la strada è stata riaperta al traffico e a breve le famiglie potranno far ritorno nelle proprie abitazioni”.