Ostia, fuga di gas in un appartamento: una persona intossicata portata in ospedale

In corso le verifiche tecniche da parte dei vigili del fuoco per risalire alle cause. Sul posto anche 118 e polizia locale

Paura nella mattinata di oggi, 18 marzo, ad Ostia quando alle 10 si è verificata una fuga di gas al civico 45 di via Domenico Baffigo, in un appartamento Ater. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale.

In corso le verifiche tecniche da parte dei pompieri per risalire alle cause, che dalle prime notizie potrebbero essere legate ad una bombola di gas difettosa. Una persona, che si trovava all'interno dell'appartamento è stata trasportata presso ospedale Grassi per accertamenti medici. Non è in gravi condizioni.