Fuga di gas a Torre Maura: danneggiata tubazione in via dei Tordi

Fuga di gas in strada a Torre Maura. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 16:50 del 26 ottobre all'altezza del civico 27 di via dei Tordi. Qui, durante alcuni lavori per il posizionamento della fibra ottica, è stata danneggiata la tubazione del gas.

Sul posto per mettere in sicurezza la zona sono intervenuti i pompieri con la squadra 10A, il CRRC ed il funzionario di servizio. La zona è stata immediatamente interdetta al traffico veicolare e sono state evacuati gli edifici limitrofi.

Il personale dell'Italgas è al lavoro per intercettare la valvola di chiusura della condotta.